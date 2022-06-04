تقرير تحليلي: مفاوضات القاهرة قد تقصي الدبيبة وباشاآغا من السلطة

ليبيا – تابع تقرير تحليلي نشرته مجلة العربي الجديد القطرية الناطقة بالإنجليزية تطورات المشهد السياسي المضطرب في ليبيا بسبب الصراعات على السلطة.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه صحيفة المرصد، نقل عن المحلل السياسي جليل حرشاوي ترجيحه اندلاع اشتباكات جديدة في العاصمة طرابلس أو حولها، مرجعًا ذلك لوجود أطراف تغذي العداء المتبادل بين الجماعات المسلحة التي تنتمي إلى منطقة طرابلس الكبرى.

ووفقا للمحلل السياسي سامي حمدي فإن الاعتقاد ما زال قائما بين الأطراف حول إمكانية إسقاط المفاوضات المدعومة من الأمم المتحدة الجارية في العاصمة المصرية القاهرة لحكومتي تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة والاستقرار التي يترأسها فتحي باشاآغا.

وأضاف حمدي: إن هذه المفاوضات قد تثمر عن تشكيل حكومة جديدة تضم الفاعلين الرئيسيين وتعطيهم شرعية متجددة من دون الحاجة إلى الانتخابات. مبينًا أن باشاآغا يدرك جديًا أن إثارة أي صراع ستقضي على آماله في الحصول على اعتراف دولي.

ترجمة المرصد – خاص

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