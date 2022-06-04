بعثة منتخب القوة البدنية تتجه نحو جنوب إفريقيا للمشاركة في بطولة العالم للكبار

أخبار ليبيا 24

غادرت بعثة المنتخب الوطني الليبي للقوة البدنية، اليوم السبت، مدينة بنغازي متجهة إلى القاهرة ومنها إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة العالم للمحترفين الكبار.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في صن ستي في جنوب أفريقيا بداية من 6 يونيو الجاري.

واختار الاتحاد العام الليبي للقوة البدنية خمسة رياضيين يمثلون المنتخب الليبي في البطولة وهم: عدنان أطلوبة، خليفة الحاسي، السني فنير، عبدالله هاجر، إسلام مرواس.

ويشرف على تدريبات أبطال ليبيا المدرب الوطني، طارق مخلوف، حيث تواصلت تدريبات المنتخب الليبي الفترة الماضية بصالة نادي مخلوف الرياضية في مدينة بنغازي.