شركة الخليج: إصلاح الخط الناقل للنفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط إيقاف التسرب وإصلاح الخط الناقل للنفط من حقل السرير إلى ميناء الحريقة واستئناف عمليات الإنتاج.

وأكدت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة تمت في وقت قياسي وبأقل التكاليف رغم شح الميزانيات وغياب معظم أعمال الصيانة بسبب نقص قطع الغيار وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ الصيانة الدورية بالشكل الطبيعي .

وكانت شركة الخليج العربي للنفط أعلنت في 31 مايو الماضي فقدان 220 ألف برميل يوميا جراء حدوث تسرب بخط حقل السرير طبرق.