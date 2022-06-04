امغيب: ان استطعت اقناع الذئب بالتصالح مع راعي الخراف ستنجح باقناع المليشيات بالخروج من المشهد

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب عن استغرابه من التفاوض مع مليشياوي على مسودة الدستور ودخول الحكومة الى طرابلس.

امغيب تساءل في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “السؤال الكبير الموجه لمن يفعل ذلك: كيف استطعت ان تقنع نفسك بأنك قادر على اقناع مليشياوي على ان يكون في البلاد دستور ينهي اي دور له أو ان يوافق على ان تكون في البلاد حكومة واحدة وجيش واحد يفرضان الامن وقد يضعانه في السجن؟”.

وتابع”ان استطعت اقناع الذئب بالتصالح مع راعي الخراف سوف تنجح في اقناع كل قادة المليشيات بالخروج من المشهد السياسي .

الغريب في الامر ان من يقوم بذلك دول يعتبر القانون فيها كل من يحمل سلاح ابيض مجرم يستحق العقوبة اما عندنا فيعتبرونه طرف يجب ان يمثل في كل الحوارات وكل الاتفاقات السياسية من اتفاق الصخيرات الى يومنا هذا”.

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