ليبيا تسجل 4 إصابات بكورونا على أساس أسبوعي

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 4 حالات إصابة جديدة بفيروس “كورونا” كمتوسط عام، بعد تحليل 240 عينة في الفترة من الـ28 من مايو وحتى الـ2 من يونيو الجاري.

ووفق بيان المركز رقم 688؛ فقد كان متوسط حالات الشفاء 5 حالات، في حين لم يتم تسجيل أي حالات وفاة على مستوى البلاد.

وأشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 1.66% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 502,040 منها 58 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 495,552 حالة، ووفاة 6,430 حالة.

وبلغ عدد الجرعات الأولى الممنوحة من اللقاح ضد كورونا 2,252,925 جرعة و 1,174,752 للجرعة الثانية و 117,176 للجرعة التعزيزية الثالثة ليكون إجمالي عدد التطعيمات 3,544,853 جرعة.

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