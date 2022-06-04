وزارة الصناعة تبحث وضع خطة استراتيجية للإصحاح البيئي بالقطاع

عقدت لجنة الإصحاح البيئي والتنمية المستدامة بوزارة الصناعة اجتماعها السادس بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراته لبحث وضع خطة استراتيجية للإصحاح البيئي والتنمية المستدامة بقطاع الصناعة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة أن اللجنة زارت مركز الرصد البيئي بالشركة واطلعت على الإمكانيات الموجودة به وسبل الاستفادة منها في مجال حماية وتحسين البيئة المحيطة.

وبحث الاجتماع تعميم الإجراءات المتخذة في مواضيع الإصحاح البيئي بالشركة وسبل استفادة قطاع الصناعة من تطبيق إجراءات إقامة مراكز الرصد البيئي بالشركات الصناعية العامة والخاصة.

وقدم رئيس اللجنة مقترح لإعداد اتفاقية تعاون بين لجنة الاصحاح البيئي والتنمية المستدامة بوزارة الصناعة والمعادن والشركة الليبية للحديد والصلب بعد الحصول على موافقة الوزير.