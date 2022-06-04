متوسط الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوع 4 حالات

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل متوسط إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى أربع حالات خلال الفترة من 28 مايو إلى 2 يونيو.

وأوضح المركز أنه استلم 1445 عينة، وبعد فحصها بتقنية “بي سي آر” جرى تسجيل متوسط حالات متعافية بلغ خمس حالا فيما لم يجر تسجيل أي حالة وفاة. ونوه المركز بأن نسبة الحالات الموجبة بلغت 1.66%.

وبحسب المركز وصل إجمالي عدد الإصابات منذ دخول وباء كورونا في ليبيا في مارس 2020 إلى 502 ألف و40 حالة لا يزال 58 فقط منها نشطًا.

في حين بلغ عدد المتعافين 495 ألفًا و552 حالة. أما الوفيات فوصلت إلى 6 آلاف و430 حالة.