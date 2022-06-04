حويلي: حكومة باآشاغا جاءت بطريقة منفردة من النواب دون التوافق مع مجلس الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن لجنة المسار الدستوري تعمل على صياغة وثيقة دستورية وليس دستورا ولا قاعدة دستورية بحسب الاتفاق في الجلسة الأولى من حوار القاهرة.

حويلي أشار في تصريح لقناة”ليبيا بانوراما” أمس الجمعة أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور هي صاحبة الاختصاص في إنتاج الدستور، نافياً وجود نصوص في الاتفاق السياسي تمنح مجلسي النواب والدولة سلطة طرح المسودة بعد تعديلها للاستفتاء.

وتابع قائلاً “رأينا تأجيل الاستفتاء على الدستور إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة؛ ولكن إذا رأت الهيئة التأسيسية أنها تتبنى التعديلات وتذهب به كما طرحه عقيلة صالح في اجتماع سرت إلى دستور فهذا يرجع لهيئة الدستور”.

وفي رده على توقعاته حول إمكانية التوافق على شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة بيّن أنه خلال الجولة القادمة سيحسم الجدل بخصوصها وستكون هناك مقترحات وصفها بالجيدة لإنهاء ما سمّاه الصراع حول بعض المواد، لافتاً إلى أن هذا الشرط لن يؤثر على مخرجات الوثيقة الدستورية التي ستعرض على المجلسين لإقرارها حال التوافق حيالها.

ولفت إلى عدم وجود أي ضغوطات خارجية على لجنة المسار الدستوري كما يشاع، موضحاً أنهم اشترطوا على البعثة الأممية للذهاب إلى مصر أن تكون البعثة هي الداعية والراعية لهذا الحوار وأن يقتصر دور الدولة المستضيفة على الاستضافة فقط.

كما أكد أن ما تم الاتفاق عليه في الجولة الثانية بين وفدي النواب والدولة لم تعلم به الدولة المصرية ودون تدخل حتى من البعثة الأممية.

واستبعد التطرق للصراع الحاصل بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة المكلفة من مجلس النواب في عمل اللجنة، متوقعا التطرق إلى هذا الشأن بعد التوافق على الوثيقة الدستورية.

ورأى أن حكومة باشاغا جاءت بطريقة منفردة من النواب دون التوافق مع مجلس الدولة وأن حكومة الدبيبة فشلت في عدد من الملفات المهمة رغم وجود عرقلة مفتعلة ضد حكومة الوحدة في الجانب الخدمي خاصة قطاع الكهرباء، داعياً حكومة الدبيبة إلى إيجاد الحلول الناجعة لتصحيح الوضع الراهن على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن بحسب قوله.

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