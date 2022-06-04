برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليبيا يدعم الأعمال الصغرى بـ 300 ألف دولار

دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا الشركات الصغرى المحلية لتقديم عروضها للمشاركة في برنامج المنح للأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يستهدف دعم ما بين 25 إلى 60 شركة، والمنتظر البدء بتنفيذه على مدى 5 أشهر تبدأ في يوليو حتى نوفمبر 2022.

وبحسب البرنامج؛ فإن إجمالي قيمة التمويل للمشروعات 300 ألف دولار على أن لا تتجاوز التكاليف الإدارية والتكلفة العامة المنعكسة في العرض المالي 25% من إجمالي الميزانية.

ويهدف القائمين على المشروع إلى وضع إطار عمل وآليات حوكمة وتوزيع المنح على الخريجين الجدد في مهن الإصلاح المتنقل، والبناء، واللحام، وعمال التركيب، وتجهيز الأغذية، والمنسوجات إلى جانب توفير رأس المال في المؤسسات الصغيرة الأولي لاقتناء الأدوات والمعدات اللازمة وتغطية تكاليف بدء التشغيل .

جدير بالذكر أن البرنامج المزمع تنفيذه يأتي في إطار اتفاقية التعاون بين ليبيا وكوريا الموقّعة سنة 2008 بهدف دعم المركز الليبي الكوري لمهن البناء والتشييد.

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