السليماني: الشركة العامة للكهرباء تتعرض للكثير من الاعتداءات والسرقات التي تفشت في كل مدن ليبيا

قال المهندس موسى السليماني بإدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء بنغازي إن طرح الأحمال هو علاج لمشكلة ما، إما عجز في التوليد أو عطل أو اختناق في أحمال المولدات والكوابل، وتزيد الأحمال مع بداية فصل الصيف نتيجة للاستخدام المكثف لأجهزة التكييف في المنازل.

السليماني أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أنه يعتبر هذا الاستخدام المفرط في هذه الأجهزة مشكلة كبيرة للشبكة، وبالتالي الإنتاج لا يغطي هذا الإفراط في استهلاك التيار الكهربائي، ولذلك يضطر لاستخدام طرح الأحمال، لأن الاستهلاك أكثر من الإنتاج، وذلك من أجل الحفاظ على الشبكة.

وتابع: “لدينا مشاريع توقفت بعد ثورة السابع عشر من فبراير عندما غادرت الشركات المنفذة، منها مشاريع خطوط النقل، ومحطات الإنتاج، ناهيك عن الدمار الكبير الذي تعرضت له الشبكة في فترة الحرب، والعوائق التي خرجت علينا بعد توقف المشاريع كانتشار المباني العشوائية فوق الكوابل، وكل هذه الأسباب عوائق كبيرة، وكذلك طفرة البناء التي ظهرت بشكل كبير وتعتبر هذه زيادة في الأحمال”.

وأردف: “للأسف لم تُبد السلطات التنفيذية المتتالية أي اهتمام بقطاع الكهرباء، ونحن نعرف جيداً أن الكهرباء عنصر أساسي في البلاد، ولن يكون هناك أي تطور وهذا القطاع مهمل، لدينا كوادر مميزة عملت في أحلك الظروف، في الحرب التي شهدتها المدينة كان من الصعب السيطرة على الشبكة، ولكن بفضل مهندسي الشركة الذين وضعوا أنظمة وقاية تمكنوا من السيطرة على الشبكة ووفروا الكهرباء في وقت صعب جدا عن طريق محطة شمال بنغازي”.

وأوضح أن الشركة العامة للكهرباء تتعرض للكثير من الاعتداءات والسرقات التي تفشت في كل مدن ليبيا، تتمثل في سرقة الإسلاك والكوابل والمحطات، حيث هؤلاء “العابثين” محطات ثمنها مئات الآلاف، وهذه الظاهرة أهلكت القطاع الكهربائي بالكامل بحسب قوله.

وأفاد أن قيمة العجز في الشبكة بالكامل تتجاوز 2000 ميغاواط، ودخلت الآن مجموعة من الشركات وبدأت في إجراء الصيانة والعمرة لبعض الشبكات والوحدات التي تعدت ساعات العمل المحددة لها، حتى نستطيع توفير الطاقة المطلوبة للمواطنين.

كما شدد أن “محطة طبرق الغازية سوف تدخل للخدمة في أواخر يونيو الجاري، ولدينا محطات أخرى في الغرب الليبي تحت الإنشاء أيضا سوف تدخل للشبكة قريبا، ونستطيع القضاء على العجز بالكامل عندما تتم الصيانة لكل الوحدات عنده نقول بأننا نستطيع القضاء على العجز في الشبكة العامة”.

ونوّه إلى ضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي المفرط من قبل المواطنين وتعهد بأنه لن يكون هناك طرح أحمال في حال ترشيد استخدام الكهرباء.