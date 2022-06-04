التواتي: ألسنا اليوم في نظام التفاهة؟

انتقد عامر التواتي المحلل السياسي الليبي، تدهور التعليم في ليبيا، وقال إن يوم الأمس الجمعة حظى بموجة عالية من النديب والنحيب على وضع التعليم في ليبيا، وانبرى البعض للقيام بدور ” المعددة” التي يتم تأجيرها في المأتم لتندب نيابة عن أهل الفقيد.

أضاف على فيسبوك قائلًا: “صحيح أن التعليم في ليبيا هو في أسوأ حالاته والأسباب عديدة، إلا أن كل هذا الصراخ حول خروج ليبيا من جودة التعليم هو كلام يفتقد للجودة أصلا، المؤشر المشار إليه هو مؤشر مؤتمر دافوس الاقتصادي وهذا المؤتمر ليس مؤسسة أكاديمية وتصنيفاتها ليست مرجعية ولايتم الاحتكام إليها وهي في الغالب معنية بشكليات الجودة وربما وجود قطر على رأس القائمة هو أكبر دليل على شكليات الجودة”.

وواصل قائلًا: “مشكلتنا الأساسية هي في محاولة تسفيه وتتفيه كل شيء لأنك لم تكن راض عن نظام الحكم في البلد في فترة ما رغم أن التعليم هو حلقة متصلة تتأثر شكليا بنظام الحكم اما جوهرها ثابت، أما التعليم التقني والبحثي فلاعلاقة له بنظام الحكم إلا من حيث تهيئة البيئة المناسبة لذلك”.

واختتم التواتي: “وفر تقرير دافوس حول التعليم فرصة للخوض في جدلية أي الفترات كانت أفضل للتعليم العهد الملكي أم عهد سبتمبر أم عهد فبراير وهو جدل لن يلغي حقائق ولن يصنع جودة بل يعبر عن تناول مسائل جادة بطريقة تافهة ولاغريب في ذلك ، ألسنا اليوم في نظام التفاهة.؟” وفق تعبيره.