الدبيبة يفتتح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم السبت، أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي بمجمع العيادات ببلدية طرابلس .

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الدبيبة التقى خلال الزيارة بعدد من المتقاعدين، وأستمع لملاحظاتهم بشان برنامج التأمين الصحي كما تابع أعمال التسجيل متسائلا عن أسباب تأخر عملية التسجيل والتي وصلت إلى مايقارب 25‎%‎ فقط من المستهدفين كما تفقد العيادات التخصصية التي ستقوم بالفحص المبدئي لكافة المشتركين.

وعقب الجولة عقد الدبيبة اجتماعا فني مع ذوي الاختصاص لمتابعة الخطوات الإجرائية المستهدفة في خطة الصندوق وأصدر تعليماته بالبدء في المراكز الأخرى في مدن بنغازي، مصراته، سبها للقيام بالخطوات الأولى.

وشارك في افتتاح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي، وعميد بلدية طرابلس، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من المهتمين بملف المتقاعدين.

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