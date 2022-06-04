خلال لقائه بقيادات ونخب المدينة.. باشاغا: الليبيون يأملون أن تنهض مصراتة بليبيا

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عقد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، ملتقى وطني مع أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة تحت شعار “ليبيا تجمع الجميع”.

وقال رئيس الحكومة خلال كلمة له: أن “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ذات التوقيت هي الضامن، لكن الانتخابات البرلمانية فقط ستكون كارثة والحكومة ستعمل على إجراء الانتخابات”.

وتابع رئيس الحكومة: “أنا مستعد لتسليم السلطة لأي حكومة تأتي عبر مجلس النواب الدولة التي نص عليها الاتفاق السياسي، دون استخدام القوة”.

ولفت باشاغا إلى أن “مدينة مصراتة قامت بدور كبير في ليبيا ويتميز أهلها بالكرم والعمل ومأمول منها أن تنهض بليبيا”.

وأضاف: “مصراتة انتفضت من أجل الظلم والدكتاتورية في عام 2011 وكل بيت تجد فيه إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا وكل الليبيين يأملون منها الخير”.

وقال: “نحن لدينا قوة وقادرين على استخدامها ولكن التداول السلمي للسلطة يحتاج للصبر رغم تلويح الآخرين بالسلاح، واتجهنا إلى العمل السياسي عبر مجلس النواب والدولة ولكن رُفضت الحكومة وتم إيقاف الطيران وتحريك القوة ضدها”.

وقال رئيس الحكومة: “نحن شركاء في الوطن والسلام الحقيقي يتم عبر إقامة الدولة التي انتهكت سيادتها، ونحن سنتجه إلى النظام اللامركزي”.