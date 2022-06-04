شركة البريقة تعزو سبب الازدحام على المحطات إلى طرح الأحمال

عزت شركة البريقة لتسويق النفط سبب الازدحام الذي شهدته محطات الوقود في العاصمة طرابلس إلى ارتفاع ساعات طرح الأحمال معتبرة أن ذلك ساهم بشكل مباشر في الازدحام الملحوظ رغم توفر مصادر بديلة للطاقة بمعظم محطات التوزيع.

جاء ذلك في رد الشركة على وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء بعد خطاب وجهه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لها يطلب خلاله العمل بشكل عاجل على وضع خطة ناجعة لآلية توزيع الوقود.

وأكدت الشركة، في ردها، استمرارها في فتح مستودعاتها أمام شركات التوزيع وشركات النقل لتنفيذ طلبياتها طيلة الـ24 ساعة وتعاونها الدائم مع جميع الجهات المختصة وذات العلاقة؛ من أجل وضع حل لمختنقات توزيع الوقود.

وأشارت الشركة إلى أنها ومنذ أن لاحظت الازدحام طلبت من جميع شركات التوزيع وجمعيات النقل باستمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة، مناشدة الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين؛ التعاون معها لحل هذه الإشكالية، مطمئنة المواطنين في الوقت ذاته بخصوص توفر الوقود.

وكان الدبيبة قد طالب في خطابين منفصلين وجههما لرئيس مجلس الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط ووزير الداخلية بالتنسيق بينهما إلى جانب الجهات الأمنية الأخرى في تأمين المحطات وإصدار بيانات صحفية تطمئن المواطنين بتوفر الوقود في خزانات الشركة بكميات كافية لضمان عدم استمرار هذا الازدحام.

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