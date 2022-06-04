وزيرة الداخلية الإيطالية: ليبيا في وضع جيوسياسي صعب للغاية

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية “لوتشانا لامورغيزي” إن الوضع في ليبيا خاص، حيث لا توجد حكومة بكامل صلاحياتها، وإنه وضع جيوسياسي صعب للغاية، على حد تعبيرها.

وذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن ذلك جاء في معرض تعليق “لامورغيزي” على حادثة إطلاق زورق دورية ليبي النار على قارب صيد صقلي مساء الخميس، وفق وقولها.

ونقلت (آكي) قول الوزيرة الإيطالية، على هامش حدث بمدينة البندقية أمس الجمعة: (أعلم أن قواتنا البحرية قد تدخلت، هذه أوضاع حساسة تتم متابعتها والعناية بها)، وفق ادعائها.

وقالت الوكالة إن “مصادر بمقاطعة صقلية أفادت بأن زورق دورية ليبي أطلق النار على قارب صيد إيطالي، يتبع لأسطول مرفأ مدينة كاتانيا عند إبحاره الخميس في “مياه دولية شمالي بنغازي”، بحسب مزاعمها.