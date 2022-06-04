الخطوط الليبية: نبحث إمكانية نقل الحجاج من كل المطارات في البلاد

عقدت الإدارة العليا بشركة الخطوط الجوية الليبية اجتماعا، اليوم السبت، لوضع الخطط والترتيبات اللازمة لموسم الحج الحالي.

وحسب بيان للشركة،فقد شارك في الاجتماع عددا من الإدارات التنفيذية، حيث تم بحث إمكانية نقل الحجاج الليبيين من كل المطارات الليبية الصالحة لتشغيل الرحلات الدولية، لتسهيل وتخفيف معاناة نقلهم .

واعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة الليبية، أن حصة ليبيا من الحجاج لهذا الموسم ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون حاجا، يمثلون خمسة وأربعين بالمائة، مقارنة بنسبة السنوات الماضية، البالغة سبعة آلاف.

هذا وعزت وزارة الحج والعمرة السعودية انخفاض العدد إلى الإجراءات التي أعلنت عنها وفي مقدمتها السماح لمليون حاج فقط على مستوى العالم الإسلامي بأداء الفريضة كجزء من الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة الحجيج، أي بنسبة خمسة وثمانين بالمائة من الخارج وخمسة عشر بالمائة من داخل السعودية.