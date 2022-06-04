شركة البريقة: ارتفاع ساعات طرح الأحمال ساهم في زيادة الزحام على محطات الوقود

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن ارتفاع ساعات طرح الأحمال ساهم بشكل مباشر في زيادة الازدحام داخل محطات الوقود بالرغم من توفر مصادر طاقة بديلة بمعظم محطات الوقود.

وقال رئيس لجنة الإدارة بشركة البريقة إبراهيم أبوبريدعة في خطاب موجه إلى وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء إن الأرصدة التشغيلية بمختلف مستودعات الشركة تشهد سعات تخزينية مطمئنة وكافية وأن الاستلامات وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط من واردات المصافي والنواقل النفطية وعلى كامل الساحل الليبي تسير وفق العمليات المجدولة مسبقا.

وأشارت شركة البريقة إلى أن الشركة تعمل بوتيرة اعتيادية ومكثفة على تزويد شركات التوزيع بالمنتجات النفطية من وقود البنزين والديزل من مختلف مستودعاتها.

وبينت الشركة أنها منذ ملاحظة ظاهرة الازدحام كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي لجميع شركات التوزيع وجمعيات النقل استمرار فتح مستودعاتها على مدار الساعة ودعت جميع الجهات الأمنية والمختصة والمواطنين التعاون من أجل حلحلة هذا المختنق وطمأنة المواطنين بأن الوقود متوفر وأن شركة البريقة مستمرة في تنفيذ كل الطلبات لصالح كافة شركات التوزيع على مدار الساعة.

وأكدت شركة البريقة استمرار فتح مستودعاتها أمام شركات التوزيع وشركات النقل لتنفيذ طلباتها على مدار الساعة وتعاونها الدائم مع جميع الجهات المختصة في سبيل حلحلة المختنقات.