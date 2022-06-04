القطراني: الحكومة تركز حالياً وتسعى لتوحيد عمل مؤسسات الدولة من أجل استقرار الأوضاع

ليبيا – أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال علي القطراني، أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات والدعم للشركات المصرية الراغبة في التعاون من أجل إعمار ليبيا، وأن ثمة العديد من المشروعات الاستثمارية جاهزة بالفعل للاستثمار المحلي والأجنبي.

القطراني طالب في تصريحات لقناة “الشمس” المصرية، وفقاً لما نقلتة قناة”ليبيا الحدث” المجتمع الدولي أن يحذو حذو الحكومة المصرية، في المساهمة بإعادة بناء وإعمار ليبيا، داعياً الدول العربية لدعم الحكومة التي جاءت من خلال اتفاق ليبي ليبي لإنهاء حالة الصراع بحسب قوله.

وأوضح أن الحكومة تخطط لنقل التجربة المصرية إلى ليبيا، وخاصة مشروعات إنشاء المدن الذكية والطرق.

وأشار إلى أن الحكومة تركز حالياً، وتسعى إلى توحيد عمل مؤسسات الدولة لأنها تمثل أولوية من أجل استقرار الأوضاع ومن ذلك توحيد مصرف ليبيا، لأن الانقسام الموجود يؤثر على المواطن الليبي، كما يجب أن تكون أموال ليبيا المجمدة تحت مظلة دولية لضمان عودتها مرة أخرى.

كما بيّن أن العلاقة بين مصر وليبيا علاقة تاريخة لأن مصر أم العرب، وموقف السيسي من ليبيا يتلخص في أربع كلمات سرت والجفرة خط أحمر، مشددًا على أن هدف الحكومة الأساسي الآن هو الوصول إلى الانتخابات ليأتي بعد ذلك من يستكمل المسيرة.

وأكد أن هناك بعض الدول التي لا ترغب في استقرار ليبيا لأن ذلك يؤثر على مصالحهم، والجيش يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، موضحًا أن الجيش كان يواجه في مدينة بنغازي فقط 13 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية