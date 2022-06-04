اجتماع بشركة الحديد والصلب لوضع استراتيجية للإصحاح البيئي بقطاع الصيانة

بحثت لجنة الإصحاح البيئي والتنمية المستدامة، خلال اجتماعها السادس بمقر الشركة الليبية للحديد والصلب بمصراتة؛ وضع خطة استراتيجية للإصحاح البيئي والتنمية المستدامة بقطاع الصناعة.

وناقش الاجتماع تعميم الإجراءات المتخذة في مواضيع الإصحاح البيئي بالشركة وسبل استفادة قطاع الصناعة من تطبيق إجراءات إقامة مراكز الرصد البيئي بالشركات الصناعية العامة والخاصة.

وزارت اللجنة، على هامش الاجتماع، مركز الرصد البيئي بالشركة للاطلاع على الإمكانيات الموجودة به وسبل الاستفادة منه في مجال حماية وتحسين البيئة المحيطة، حيث قام رئيسها بتقديم مقترح لإعداد اتفاقية تعاون بين اللجنة والشركة الليبية للحديد والصلب، بعد الحصول على موافقة الوزير.

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