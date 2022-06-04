موجها حديثه لقيادات مصراتة.. باشاغا: أجراء الانتخابات البرلمانية دون الرئاسية كارثة | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، ملتقى وطني مع أهالي وقيادات ونخب مدينة مصراتة تحت شعار “ليبيا تجمع الجميع”.

وقال رئيس الحكومة خلال كلمة له خلال الملتقى: أن “الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ذات التوقيت هي الضامن”. لافتا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية فقط ستكون كارثة.

وأكد باشاغا إنه “لا يهتم بالرضا الدولي، وإن المؤسسات المالية في ليبيا تعرضت للدمار بسبب سوء الإدارة خلال الفترة الماضية”.

وأضاف باشاغا، “أنه لم يكن هناك رضا دولي لتحقيق الحوار الليبي. لكن ما يهمني هو رضا المواطن الليبي، ونقل ليبيا إلى التنمية والازدهار”.

واتهم باشاغا منافسيه بالعمل من أجل مصالحهم الخاصة فقط، دون أي اهتمام بالوطن. مضيفا: “نحن الليبيين لا نملك مفرًا آخر، فهذه حياتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا… هؤلاء فلديهم جنسيتان، أما أنا فأملك جنسية واحدة، وقد جلسنا معهم الساعات والأيام، ومن يهتم بليبيا منهم قلة”.