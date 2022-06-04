أبو كراع: فض اعتصام الشرطة القضائية بعد تعهد الدبيبة بتحقيق مطالبهم

أعلن الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية أحمد بوكراع، فض المعتصمين من عناصر الجهاز اعتصامهم بعد تواصلهم مع رئيس حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية ووزيرة العدل، وتلقيهم وعودا قاطعة بتنفيذ مطالبهم خلال الفترة القريبة القادمة.

وأضاف أبو كراع، في تصريحات صحفية، “مطالبنا عديدة، أبرزها الاهتمام بالبنية التحتية المتهالكة للسجون، ومعالجة أوضاع منتسبي الجهاز ورفع مرتباتهم المتدنية أسوة بزملائهم في الداخلية”.

وتابع “نطالب أيضا بحل مشاكل التموين الغذائي للسجناء، وتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الحد الأدنى لمعاملة المساجين، حيث إنه في طرابلس وحدها بها 7 آلاف سجين”.

ولفت إلى أن “كل شركات التموين التي تتعامل مع السجون أخطرتنا بعزمها التوقف لتأخر سداد مستحقاتها لأكثر من 6 أشهر”.