الدبيبة يتعهد بمعالجة الديون والالتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية

تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتكفل بمعالجة الديون والالتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية، بعد اعتمادها من وزارة الرياضة، كما ستتحمل مصاريف المشاركات الدولية والإقليمية لكافة الفرق الرياضية الليبية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة الداخلية، مع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية، بحضور وزيري الرياضة عبدالشفيع الجويفي، والداخلية خالد مازن، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق، ورؤوساء الاتحادات الرياضية بحسب منصة “حكومتنا”.

وخصص اللقاء للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه الاتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك الاتحادات الفرعية بالمناطق.

وأكد وزير الرياضة على أهمية التعاون والتكاتف بين اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، بهدف خلق بيئة رياضية مناسبة.

وبين رئيس اللجنة الأولمبية، أن الاتحادات الرياضية ورئاسة اللجنة الأولمبية، تعمل بروح الفريق الواحد، رغم الظروف ونقص الإمكانيات.

كما تحدث عدد من رؤوساء الاتحادات الرياضية، خلال مداخلاتهم عن الصعوبات والمشاكل التي تواجه الاتحادات سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية.