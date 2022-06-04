منظمة «H2O»: هذه عيوب التعديل الثاني عشر للدستور.. وأبرزها عدم وضع بديل

قالت منظمة «H2O» إن من عيوب التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر من قبل مجلس النواب في 31 يناير الماضي عدم وضع بدائل أخرى في حال الفشل في وضع قاعدة دستورية من قبل اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة، الأمر الذي يؤدي إلى وجود فراغ دستوري.

وأضافت المنظمة، في تقرير عن التعديل الذي تجري بناءً عليه مفاوضات المسار الدستوري التي تنطلق الجولة الثالثة منها بالقاهرة بين مجلسي النواب والدولة 11 يونيو الجاري، أن إجراء الانتخابات الوطنية وفقًا لمسار الاستفتاء على الدستور بعد إصداره، لم يكن محددًا بإطار زمني محدد.

الانتخابات يجب أن تكون دورية حتى وضع دستور دائم

وشددت على ضرورة عمل البرلمان على تحديد وعاء زمني مفصل للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مضيفة: «لابد من علاج الأزمة التشريعية، وعدم ترحيل الأزمة للبرلمان القادم». ودعت إلى أن تكون الانتخابات بشكل دوري وبناء على القاعدة الدستورية، إلى حين الوصول إلى دستور دائم.

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لجنة مكلفة بتعديل الدستور

وجاء في التعديل الثاني عشر أن تعدَّل الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري، لتتحول إلى: «تشكل لجنة من أربعة وعشرين عضوًا… 18 منهم موزعون بالتساوي بين كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وستة أعضاء من الخبراء يختارهم مجلسا النواب والدولة بالتساوي بينهما».

وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات الممكنة عليه، ولها في سبيل إنجاز مهمتها الاستعانة بمن تراه مناسبًا.

وتنص الفقرة رقم (5) من التعديل على أن: «تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال 45 يومًا بدءًا من أول اجتماع، ويحال مشروع الستور المعدل مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه». وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى ذات اللجنة خلال 45 يومًا أخرى تالية للمدة الأولى إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة للطرفين لدورة برلمانية واحدة، ويحال النظر في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية إلى السلطة التشريعية الجديدة.

عدم تحديد موعد للاستفتاء الدستوري محل جدل

وقالت المنظمة إن هذه الفقرة يعيبها عدم تحديد مدة زمنية معينة يتم فيها الاستفتاء على الدستور. كما أن مجلس النواب لم يقم بتوضيح تركيبة اللجنة، وكيفية المشكلة من مجلسي النواب والدولة لتعديل الدستور.

كما أن التعديل لم يحدد المدة الزمنية للدورة البرلمانية. ولم يعالج التعديل الدستوري الثاني عشر حالة عدم توصل السلطة التشريعية القادمة لإصدار دستور دائم.

انتقادات فنية لخارطة طريق التعديل الدستوري

وحسب المنظمة المعنية بالنقد السياسي والشفافية، فإن مجلس النواب لم يحدد مدة زمنية معينة لإصدار قرار باعتماد الدستور المستفتى عليه بـ«نعم» من قبل الشعب، فضلًا عن أن المجلس لم يقم بتحديد مدة زمنية للاستفتاء على الدستور للمرة الثانية في حال كانت نتيجة الاستفتاء الأولى بالرفض «لا»، وانتهاء مدة الـ60 يومًا لإجراء التعديلات من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

وكذلك، لم يحدد مجلس النواب مدة زمنية لوضع القاعدة الدستورية بالتوافق بين المجلسين بعد حل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

ولم تتم معالجة حالة عدم توصل السلطة التشريعية القادمة لإصدار دستور دائم. كذلك، لم يحدد التعديل المدة الزمنية لإصدار قوانین الاستفتاء والانتخابات بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة. فضلًا عن أن مجلس النواب لم يقم بتوضيح المدة الزمنية التي ستتم خلالها إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.