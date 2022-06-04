البيوضي: باشاغا يرتب أوراقه لدخول طرابلس ولا أستبعد استخدامه للسلاح

هاجم سليمان البيوضي المرشح الرئاسي، فتحي باشاغا رئيس مجلس الوزراء، وقال إن الأخير يسعى للصدام المسلح، وفق قوله.

كتب قائلًا على “فيسبوك”: “من الواضح تماما أن رئيس الحكومة الموازية في سرت يحاول ترتيب أوراقه للتوجه نحو طرابلس وفي إدراج سابق قلت أن فكرة ( الصدام المسلح موضعيا موجودة لديه)، وقد عبر عنها بوضوح اليوم في صيغة الرفض، وخلال أيام معدودة سنتابع تحركات علنية” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “حتى لا يكذبو اعليكم، إن ما يحدث هو محاولة لاستباق اتفاق قد يؤدي لتسوية مع حكومة الوحدة أو حكومة جديدة (قصيرة الأمد) مهتها استكمال العملية الإنتخابية، بعد تحديد موعد نهائي للإقتراع في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية”.