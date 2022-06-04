فؤاد: النظام السابق مسؤول عن انهيار التعليم

هاجم محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، نظام التعليم في عهد النظام السابق، وقال إنه شهد انهياراً خلاله، وفق قوله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “التعليم انهار فى الجماهيرية الأولى وليس الثانية، يبدو أنهم قد نسوا الثكنات التعليمية

وتكدس الطلبة فى الفصول، وتغيير مدرسى الابتدائي بمدرسات نسبة كبيرة منهن بدون خبرة.وفتح الجامعات على أبوابها لكل من هب ودب” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “نسوا دفعات الآلاف فى كليات الطب..وأكثر من 18 كلية طب فى ليبيا، ومعظم خريجى الجامعات فى ليبيا منذ نهاية التسعينات لايجيدون الإملاء، ولايتقنون أى لغة أجنبية، بل وخريجى اقسام اللغات لايتحدثون اللغات التى درسوها.. الحقيقة أن الجماهيرية الثانية ليست مسئولة عن كارثة التعليم، و هذا المجال عملت فيه واعرف جيدا كل تفاصيله”.