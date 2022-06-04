افتتاح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،اليوم السبت ،رفقة رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ، أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي بمجمع العيادات ببلدية طرابلس ،وذلك بمشاركة عميد بلدية طرابلس ، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ، وعدد من المهتمين بملف المتقاعدين.

والتقى الدبيبة ،خلال الزيارة بعدد من المتقاعدين ، وأستمع لملاحظاتهم بشان برنامج التأمين الصحي ،كما تابع أعمال التسجيل ،متسائلا عن أسباب تأخر عملية التسجيل والتي وصلت إلى مايقارب 25‎%‎ فقط من المستهدفين.

وعقب الجولة عقد اجتماع فني مع ذوي الاختصاص لمتابعة الخطوات الإجرائية المستهدفة في خطة الصندوق ،كما بحث الخطوات الأولى لبدء في مراكز بمدن بنغازي و مصراته.