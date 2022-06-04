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افتتاح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،اليوم السبت ،رفقة رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي ، أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي بمجمع العيادات ببلدية طرابلس  ،وذلك بمشاركة عميد بلدية طرابلس ، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ، وعدد من المهتمين بملف المتقاعدين.
والتقى الدبيبة ،خلال الزيارة بعدد من المتقاعدين ، وأستمع لملاحظاتهم بشان برنامج التأمين الصحي  ،كما تابع أعمال التسجيل ،متسائلا عن أسباب تأخر عملية التسجيل والتي وصلت إلى مايقارب 25‎%‎ فقط من المستهدفين.
وعقب الجولة عقد اجتماع فني مع ذوي الاختصاص لمتابعة الخطوات الإجرائية المستهدفة في خطة الصندوق ،كما بحث الخطوات الأولى لبدء في مراكز بمدن بنغازي و مصراته.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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