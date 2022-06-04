دور الميليشيات بالصراع الدائر بين الدبيبة وباشاغا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلعب الجماعات المسلحة القوية في طرابلس دورًا مركزيًا في الصراع على السلطة بين رئيسي الحكومتين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا.

وتعكس حرب النفوذ التي تخوضها المليشيات حجم التنافس بين المعسكرين، ويرجح أنها محدد رئيس في حسم مصير هذا التنافس.

حروب النفوذ

ووفق تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، فإن مناطق من العاصمة طرابلس باتت تمثل مسرحًا لاشتباكات بين ميليشيات متناحرة. مثل مليشيا ”غنيوة“ و“النواصي“، ما يدل على تصاعد التوتر بين الشرق والغرب، وبين حكومتين الأولى في طرابلس برئاسة الدبيبة. وترفض تسليم السلطة، والثانية يرأسها باشاغا وهي مدعومة من البرلمان، لكنها لم تتمكن من دخول طرابلس ومباشرة مهامها.

وذكر التقرير أن ”حروب النفوذ التي تشنها الميليشيات تعكس التنافس بين المعسكرين، في 29 مايو الماضي قادة كتيبة غنيوة. الداعمة لعبد الحميد الدبيبة، توغلًا في منطقة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات النواصي القريبة من فتحي باشاغا. وجاءت هذه المواجهة بعد محاولة فتحي باشاغا الانتقال إلى العاصمة في 17 مايو لإخراج منافسه من منصبه“.

العصا والجزرة

وأشار التقرير إلى أن رئيس الحكومة المدعوم من البرلمان، فتحي باشاغا. كان قد أقال مصطفى قدور من منصبه كنائب لرئيس المخابرات قبل إعادته من قبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. بينما أقال عبد الحميد الدبيبة رئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي الذي حشد ردًا على ذلك قواته في جنوب طرابلس.

ووفق تقرير ”جون أفريك“، فإن رئيسي الحكومتين، وللحصول على الدعم الحاسم من الميليشيات يستخدمان سياسة ”العصا والجزرة“. موضحًا أن باشاغا إذا أراد دخول العاصمة دون إثارة حمام دم يحتاج إلى موافقة الميليشيات. بينما لا يستطيع عبد الحميد الدبيبة البقاء في منصبه دون الحفاظ على تحالفاته مع الفصائل المسلحة.

تحالفات مع الميليشيات

وذهب التقرير إلى القول إن ”هذا الأمر قائم منذ سنوات. حيث إنه لم يكن بإمكان حكومة فايز السراج السابقة أن تتخذ مكانًا لها في العاصمة عام 2015 دون تشكيل تحالفات أولًا مع الميليشيات. التي زاد نفوذها وأفسدت المؤسسات والنظام الأمني“، وفق تعبيره.

وحسب ”جون أفريك“، فإن هذه التحالفات تقوم بشكل أساسي على الترتيبات المالية، ما يجعلها غير مستقرة. وأوضحت أن ”اللواء 444، يدعم حكومة الدبيبة، وفي الزاوية ومصراتة، لا يزال ولاء الكتائب مشتركًا بين رئيسي الحكومتين“.

وتابع التقرير ”عبد الحميد الدبيبة يستفيد أكثر من معاداة بعض الميليشيات لباشاغا أكثر من استفادته من ولائها له. وبذلك يكون قد ضمن دعم ميليشيات (غنيوة) القوية بعد فترة وجيزة من انتخابه من خلال تعيين زعيمها عبد الغني الككلي لرئاسة إدارة الأمن في وزارة الداخلية، ويرأس الككلي أيضًا. منذ يناير 2021، هيئة دعم الاستقرار المسؤولة عن ضمان أمن المباني الحكومية“.

وبينما لم ينجح أي من المعسكرين فعليًا في توحيد البلاد من خلفهما. فإن المفاوضات الإستراتيجية بين الميليشيات يتم تنظيمها خلف الكواليس. حيث التقى عدد من قادة الألوية من مختلف الجوانب في المغرب يوم 24 مايو الماضي. بعد أن التقوا مرات عدة منذ يناير الماضي، وفق ما أكده تقرير ”جون أفريك“.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى أي اتفاق، وأن كل الفرضيات تبقى مفتوحة.