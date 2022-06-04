بعد إعلان حكومة الإستقرار بدء عملها من سرت.. النعاس: هل باشاآغا رجل عاقل ؟

تساءل وكيل وزارة دفاع حكومة الإنقاذ الأسبق محمد النعاس قائلاً: “هل باشاغا رجل عاقل؟ لقد أعلن مباشرة حكومته لأعمالها من سرت، ولكن كيف ستباشر هذه الحكومة أعمالها؟ هل تملك الكوادر البشرية للقيام بذلك؟”.

النعاس أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “وهل لديها المنظومة البيروقراطية الضرورية لربط جديد الإجراءات بقديمها حفاظًا على النسقين التاريخي والإداري الضروريين للحفاظ على التقاليد الإدارية للدولة ؟”.

وتابع “أم أنه يملك من العبقرية القيادية والإدارية بحيث يستطيع أن يؤسس كل شيء من جديد؟ ولكن على رأى المجنون القذافي: من ليبيا يأتي الجديد!”.