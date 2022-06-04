“الصحة البريطانية”: تبرعنا بمعدات وقاية من كورونا للعاملين بالصحة في ليبيا   

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا عن تبرعها بأكثر من مليون و200 ألف معدة للحماية الشخصية إلى ليبيا لحماية العاملين الصحيين.

وجاء ذلك في تقرير لمنظمة الصحة العالمية، ذكر أن الوزارة البريطانية تبرعت بالمعدات للعاملين في الخطوط الأمامية بالمجال الصحي لتقيهم من عدوى وباء كورونا خلال عملهم، مشيرًا إلى أن المعدات تتضمن 406 آلاف ثوب عزل و100 ألف و800 قناع للوجه.

وأضاف التقرير أن المعدات تضمنت أيضا 102 ألف و600 نظارة واقية و63 ألفًا من المريلات و560 ألف زوج من القفازات، مشيرًا إلى أن هذه المعدات ستساعد على حماية العاملين الصحيين من الوباء وتمكينهم من مواصلة خدماتهم الأساسية في رعاية مرضاهم.

ونقل التقرير عن ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا “إليزابيث هوف” قولها: “إن وباء كورونا لم ينتهِ بعد وستساعد هذه الإمدادات الحيوية عشرات الآلاف من المرضى المعرضين للخطر في جميع أنحاء البلاد على تلقي العلاج المناسب وفي الوقت المناسب وإنقاذ الأرواح”.