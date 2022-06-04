الدبيبة يوجه بفتح محطات الوقوت في طرابلس

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم السبت تعليماته بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس الكبرى على مدار الساعة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الداخلية، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريريات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ومندوبين عن شركات التوزيع بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية أنه سيتم قفل أي محطةً ليس بها مولد كهربائي، والالتزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.

وخصص الاجتماع لمتابعة مشكلة نقص الوقود في عدد كبير من المحطات الذي سبب ازدحام خاصة في بلديات طرابلس الكبرى، وكذلك متابعة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء بشأن وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية .

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة تقرير يوضح الكميات المصروفة لشركات التوزيع، مؤكدًا توفر الكميات المناسبة من الوقود بمستودعات الشركة.

وأستمع الدبيبة إلى عدد من المشاكل التى تواجه شركات التوزيع كما تم مناقشة نتائج اللجنة المكلفة بمتابعة الوقود الملوث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النتائج .

كما تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع ، وتكون في حالة انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها.