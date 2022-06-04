روسيا: الآلية التي تنفذها القطع البحرية الأوروبية بـ”عملية إيريني” لا تتسم بالشفافية

ليبيا – قال مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة تمديد نظام التفتيش في أعالي البحار لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة “عملية إيريني” إن روسيا امتنعت عن التصويت على مشروع قرار فرنسا حول تمديد نظام أو آلية التفتيش في أعالي البحار قبالة سواحل لتنفيذ حظر توريد الأسلحة.

مندوب روسيا أشار وفقاً لمنصة”فواصل” إلى أن آلية التفتيش استغلت لتفتيش المراكب التي سيطر عليها الاتحاد الأوروبي، وأظهرت مستوى متدنٍّ في الفاعلية في تنفيذ حظر الأسلحة.

ونوّه إلى أن الآلية التي تنفذها قطع بحرية أوروبية، لا تتسم بالشفافية، إذ لديهم طرق خاصة للتواصل مع فريق خبراء الامم المتحدة التابع للجنة العقوبات، لافتاً إلى أن تفتيش السفن كان تعسفيا ويركز على أعلام دول محددة.

وبيّن أن ما حدث للسفينة رويال دايمن سفن لم يكن مناسبا ( خضعت لتفتيش إيريني شمال درنة في سبتمبر 2020، وكانت قادمة من ميناء الشارقة إلى بنغازي وتحمل شحنة من وقود الطائرات).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية