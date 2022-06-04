باشاغا يتهم الدبيبة بإفشال الانتخابات ويشدد على إجراء الانتخابات بالتزامن

اتهم رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا منافسه عبد الحميد الدبيبة بإفشال انتخابات ديسمبر الماضي، بسبب ترشحه للانتخابات وتجاوز تعهده في جنيف وعدم الالتزام بقوانين مجلس النواب.

وأعرب باشاغا خلال كلمة له في ملتقى ضم أعياناً ونواباً عن مدينة مصراتة في سرت، السبت، عن فخره بالخطوة المهمة اتجاه “إخوتنا الذين كنا متخاصمين معهم”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يكن راضياً على المصالحة مع إخوتنا في الوطن والاتفاق الليبي-الليبي، مشدداً على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأكد باشاغا أن مجموعة من قادة الكتائب المسلحة التقته في تونس خلال شهر رمضان الماضي، وأبدوا تخوفهم من الانقلاب لأن وزير الدفاع ليس منهم، معتبراً تلك المخاوف بالغريبة لأن الحكومة ستدار من طرابلس ولا أحد يستطيع نزع القوة العسكرية من هذه الكتائب، لا فتاً إلى أن “احتقار النظام والقانون، يُعد احتقاراً للشعب، وعندما فعلت الحكومة ما فعلت بالانتخابات لم نلجأ للكتائب”.

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