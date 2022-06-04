هدية يدعو المؤسسات الرقابية والمالية لاجتماع موسع لبحث مستجدات الاجتماع السابق بسرت

دعا رئيس اللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب زايد هدية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، وزير المالية والتخطيط بالحكومة الليبية، لحضور الاجتماع المقرر انعقاده يوم الثلاثاء على تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمدينة سرت لمناقشة ماخلص إليه الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 31/ 5/ 2022 م بمقر مجلس النواب بمدينة سرت وعلى ما ورد بكلمة رئيس مجلس النواب في هذا الاجتماع.

هدية، وفي دعوته التي نشرها الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، شدد على أنه يجب الحضور والتقيد بالمكان والزمان المحددين.