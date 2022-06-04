الدبيبة: سنتكفل بمعالجة الديون والالتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم السبت ، اجتماعا موسع بديوان وزارة الداخليةً ، مع الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الليبية ، بحضور وزيري الرياضة عبد الشفيع الجويفي ، والداخلية خالد مازن ، ورئيس اللجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق ، و رؤساء الاتحادات الرياضية.

وخصص الاجتماع للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الاتحادات الرياضية المختلفة ، وكذلك الاتحادات الفرعية بالمناطق، وافتتح وزير الرياضية الاجتماع بكلمة له أكد فيها على أهمية التعاون والتكاثف بين اللجنة الاولمبية ووزارة الرياضة بهدف خلق بيئة رياضية مناسبة.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية في كلمته خلال الاجتماع ، بأن الاتحادات الرياضية ورئاسة اللجنة الأولمبية تعمل بروح الفريق الواحد رغم كل الظروف ، رغم المعاناة من قلة الإمكانيات.

كما تحدث عدد من رؤوساء الاتحادات الرياضية، خلال مداخلاتهم عن الصعوبات والمشاكل التي تواجه الاتحادات سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وفي ختام اللقاء، أكد الدبيبة بأن الحكومة ستتكفل بمعالجة الديون والالتزامات الدولية على الاتحادات الرياضية، بعد اعتمادها من وزارة الرياضة، كما ستتحمل مصاريف المشاركات الدولية والإقليمية لكافة الفرق الرياضية الليبية.