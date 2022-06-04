باشاغا يؤكد ضرورة التحاور مع الجميع ونبذ العنف

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم السبت ضرورة التحاور مع الجميع واللجوء إلى الحلول السياسية ونبذ العنف.

وأشار باشاغا خلال استقبال قيادات ونخب وعدد من أهالي مدينة مصراتة، في مدينة سرت إلى الدور الهام الذي تلعبه مدينة مصراته في تحقيق السلم والمصالحة في البلاد.

وشدد باشاغا على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من حالة الجمود التي استمرت فترة طويلة، واعتماد نظام اللامركزية لإنصاف جميع المواطنين.

وقد شارك في الملتقى إلى جانب وزراء الحكومة الليبية كلاً من أحد القيادات العسكرية بمدينة مصراتة سالم حجا، وعضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه، وعضو المجلس البلدي السابق لمدينة مصراتة الشيخ أبو بكر الهريش.