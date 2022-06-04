رئيس حكومة «الوحدة» يفتتح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، السبت، أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي بمجمع العيادات ببلدية طرابلس رفقة رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي، وبمشاركة عميد بلدية طرابلس، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من المهتمين بملف المتقاعدين.

والتقى رئيس الحكومة خلال الزيارة عددًا من المتقاعدين، وأستمع لملاحظاتهم بشان برنامج التأمين الصحي، كما تابع الرئيس أعمال التسجيل، متسائلًا عن أسباب تأخر عملية التسجيل، التي وصلت إلى مايقارب 25‎%‎ فقط من المستهدفين، كما تفقد العيادات التخصصية التي ستقوم بالفحص المبدئي لكافة المشتركين، وفقًا للصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية بـ«فيسبوك».

وعقب الجولة عقد الدبيبة اجتماعًا فنيًا مع ذوي الاختصاص لمتابعة الخطوات الإجرائية المستهدفة في خطة الصندوق، وأصدر تعليماته للبدء في المراكز الأخرى في مدن بنغازي ومصراتة وسبها للقيام بالخطوات الأولى.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يفتتح أول نقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي. (فيسبوك).

موظفتان بنقطة لتسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي. (فيسبوك).

منظومة تسجيل المتقاعدين في برنامج التأمين الصحي. (فيسبوك).