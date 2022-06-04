سالم جحا يدعو للانحياز إلى لليبيا والجنوح للسلم وطي صفحة الماضي

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دعا الفريق سالم جحا، اليوم السبت، إلى الانحياز إلى ليبيا والجنوح إلى السلم والتواصل مع جميع الشركاء في الوطن لبناء مستقل أفضل للبلاد.

وقال جحا، في كلمة في ملتقى قيادات وأعيان مدينة مصراتة الذي تنظمه الحكومة الليبية، في سرت، “أنا أؤمن بالتبادل السلمي للديمقراطية وأؤمن بمؤسسة عسكرية حقيقية وهذا هو الوقت المناسب للبحث عن شركاء الوطن المختلفين معهم”.

وأضاف، “علينا أن نتعلم لغة الصفح والعفو. وأنا مع الانفتاح مع الناس والسلام وفتح الأبواب الموصدة وأن نتفق مع من هم معنا في الوطن. وننظر إلى المستقبل ونطوي صفحة الماضي”.

وقال جحا، “إذا كنا نسعى للانتخابات وما يترتب عليها فيجب أن تكون هذه المرحلة هي المرحلة التي تسبق الانتخابات، وإلا فستصبح الانتخابات هي جزء من المغالبات ولن ترضوا عليها وسنعود للبندقية”.

وأضاف، “هذه الحكومة ضرورية وغير ذلك لست مقتنعا”.