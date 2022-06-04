رغم عدم امتثال تركيا.. بوريل: تجديد مهمة إيريني يعكس الاعتراف بمساهمتها باستعادة السلام في ليبيا

ليبيا – رحب ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

بوريل قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن هذا القرار يعكس الاعتراف بمساهمة إيريني في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الدولي الوحيد الذي يتفقد السفن المشبوهة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد.

يشار إلى أن السفن التركية قد رفضت في عدة حالات طلبات تفتيش من القطع الحربية للعملية وتابعت طريقها ليبيا.

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