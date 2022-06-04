الضاوي يحذر من الآيس كريم المتداول في الأسواق

أخبارليبيا 24 – خبر

حذر مدير مكتب الرقابة الداخلية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية نوري الضاوي، من الآيس كريم المتداول في السوق.

وأوضح الضاوي في بيان نشره المركز أن الآيس كريم ليس مصنوعا من الحليب والشوكلاتة. وإنما غالبًا مصنع من الزيوت المهدرجة والمضافات والمنكهات والملونات.

ونصح الضاوي باستهلاكها بحذر و بعقلانية، وقراءة البيانات التوضيحية .

وكانت معلومات، قد وردت تفيد بقيام بعض مصانع الآيس الكريم من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية. وتعبئتها داخل عبوات عليها علامات وبيانات تجارية وهمية بقصد غش وخداع المواطنين، مما يضر بالصحة العامة لهم.