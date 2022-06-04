اجتماع دوري للواء 73 مشاة لرفع الكفاءة القتالية والروح المعنوية لمنتسبي الوحدات العسكرية

عقد آمر اللواء 73 مشاة اللواء علي القطعاني، اليوم السبت، اجتماعاً دورياً بآمراء الشعب وضابط الأمن بالمقر الرئيسي باللواء 73 مشاة.

وأكد اللواء القطعاني، خلال الإجتماع بأن الانضباط يخلق من السيطرة والمتابعة المستمرة بالوحدات العسكرية داخل الثكنات والمهام الأمنية والميادين القتالية، ورفع الكفاءة القتالية والروح المعنوية لمنتسبي الوحدات العسكرية.

والجدير بالذكر أن الدوريات الصحراوية للكتيبة 628 مشاة باللواء 73 مشاة بالجنوب، لا زالت مستمرة في عملها لصبط الأمن بالمنطقة.