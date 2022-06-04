البيوضي: هشاشة الفاعلين السياسيين سبب تعقيد المشهد السياسي الليبي

قال المرشح للانتخابات الرئاسية، سليمان البيوضي، إن الوضع السياسي القائم في ليبيا يُمثّل رغم صعوبته تجربة مهمة بيّنت الأحجام الحقيقية للأطراف المتنازعة، مؤكداً أن تحليل المشهد السياسي على أنه أزمة مرتبطة بالمال السياسي هو انحراف عن الواقعية السياسية، ومُرجعاً السبب الرئيسي إلى هشاشة الفاعلين السياسيين وضعف مقوماتهم للإدارة والسيطرة.

وأضاف البيوضي أن المال السياسي قد يمنح أسبقية لمالكيه، إلا أنه يمنعهم من لعب الأدوار الاستراتيجية، مشيراً إلى أن ظهور وجوه الظل للسطح وتطاحنها بشكل علني هو التعبير الدقيق عن الأزمة.

وأكد البيوضي أن التصويت العقابي كان ولا يزال وسيظل الهاجس الأكبر والدافع الأساسي لتعطيل الانتخابات ومنعها بكل الوسائل السلمية، وأن التوافقات المسلحة هي الديناميكية الوحيدة للاستمرار، منوهاً إلى أن الفقراء وأبناءهم أمام امتحان عسير، ونجاحهم في تجاوز نهج التشكيك والتضليل سيكون المؤشر على أن ليبيا تسير نحو المستقبل بشكل مستقر وآمن.

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