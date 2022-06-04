امغيب: قرارات الدبيبة العشوائية كوارث سوف ندفع ثمنها اليوم لأنه لن يترك للوطن أي مستقبل

أوضح عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن “قرارات رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة العشوائية كوارث سوف ندفع ثمنها اليوم لأنه لن يترك للوطن أي مستقبل”.

امغيب، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “سكان طرابلس والمناطق المحيطة بها استمروا في تجاهلكم وسلبيتكم حتى تستيقظو ذات صباح فتجدوا المرتزقة والمهاجرين غير الشرعيين قد اصبحوا ليبيين ينازعونكم ارضكم ومدنكم”.

وتابع: “اما لعقلاء وزعماء المكونات الاجتماعية اقول: انتبهوا فالدبيبة وزبانيته يعملون من اجل أستخدامكم وقود حرب وأشعال نار فتنة قد لا تبقي ولا تذر”.