الدبيبة: سيتم قفل أي محطة وقود ليس بها مولد كهربائي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم السبت، اجتماعا بديوان وزارة الداخليةً ، لمتابعة مشكلة نقص الوقود ، وخاصة ببلديات طرابلس الكبرى ، بحضور وزير الداخلية ، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المدريريات ، ورئيس جهاز الأمن الداخلي ، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ومندوبين عن شركات التوزيع.

وخصص الاجتماع لمتابعة مشكلة نقص الوقود في عدد كبير من المحطات الذي سبب ازدحاما خاصة في بلديات طرابلس الكبرى ، وكذلك متابعة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء بشأن وجود وقود ملوث وغير مطابق للمواصفات القياسية .

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة تقريرا يوضح الكميات المصروفة لشركات التوزيع ، مؤكدًا على توفر الكميات المناسبة من الوقود بمستودعات الشركة.

واستمع الدبيبة إلى عدد من المشاكل التى تواجه شركات التوزيع، وفي ختام الاجتماع أصدر تعليماته بفتح المحطات ببلديات طرابلس الكبرى على مدار 24 ساعة ، وسيتم قفل أي محطةً ليس بها مولد كهربائي ، والالتزام بتركيب كاميرات داخل كافة المحطات.

كما تم مناقشة نتائج اللجنة المكلفة بمتابعة الوقود الملوث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النتائج .

كما تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع ، وتكون في حالة انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها.