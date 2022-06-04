إزالة أكشاك بيع الخمور والمخدرات في بوهديمة

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أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم السبت، أن غرفة العمليات الأمنية بدأت العمل رسميا بإزالة جميع الأكشاك التي تتخذ لبيع وترويج المخدرات وحبوب الهلوسة في منطقة بوهديمة في بنغازي.

وقالت الإدارة، إن هذا العمل ينفذ بإسناد من اللواء طارق بن زياد المعزز وتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية.

وأضافت، أن غرفة العمليات الأمنية تحذّر أصحاب الأكشاك المخالفة في جميع مدن ومناطق شرق البلاد بضرورة إزالة تلك الأكشاك قبل تعرضهم المساءلة القانونية.

وقالت، إن عمليات الغرفة التي انطلقت اليوم في بوهديمة لن تتوقف إلا بعد القضاء على تلك الظاهرة.

وأضافت، الإدارة العامة للبحث الجنائي، أن غرفة العمليات الأمنية تطالب جميع المطلوبين بتسليم أنفسهم طواعية، قبل أن تطالهم عمليات القبض التي باشرت فيها الغرفة بشكل رسمي.

وباشرت غرفة العمليات الأمنية مهامها في المنطقة الشرقية بقرار وإشراف النائب العام المستشار الصديق الصور.

ويترأس الغرفة اللواء صلاح هويدي وعضوية جميع الأجهزة الأمنية في المنطقة الممتدة من مدينة سرت غربًا إلى مدينة أمساعد شرقًا، بالإضافة إلى قوة إسناد من القوات المسلحة متمثلة في اللواء طارق بن زياد واللواء 106 مجحفل وإدارة الشرطة والسجون العسكرية.