اجتماع مرتقب للجنة العسكرية المشتركة في تونس الأسبوع المقبل

أفادت وكالة نوفا الايطالية للأنباء، بأن اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 ستستأنف اجتماعاتها في تونس الأسبوع المقبل، بحضور مندوبين عن البعثة الأممية في ليبيا.

وأضافت الوكالة أن الاجتماعات التي ستستمر يومي 7 – 8 يونيو الجاري، ستبحث خلالها اللجنة ملفات تتعلق بتفكيك التشكيلات المسلحة وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب من البلاد، حيث يمثل هذان الملفان مصدر قلق أساسي لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات الأخيرة في ليبيا.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية قد علقوا في وقت سابق أعمالهم في اللجنة المشتركة، قبل أن يجتمعوا مجدداً في مايو الفائت على هامش ملتقى أشرفت على تنظيمه الأمم المتحدة ودول أوروبية، في إسبانيا لبحث مسألة تفكيك التشكيلات المسلحة وانفلات السلاح في ليبيا.

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