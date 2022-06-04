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الدبيبة يوجه بفتح محطات الوقود في طرابلس طيلة 24 ساعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس حكومة الوحدة تعليماته بفتح محطات الوقود ببلديات طرابلس الكبرى على مدار 24 ساعة، و قفل أي محطةً لا يتوفر بها مولد كهربائي، مع إلزام جميع المحطات بتركيب كاميرات داخلها.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدبيبة وضم وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة شركة البريقة، ومندوبين عن شركات التوزيع لمتابعة مشكلة نقص الوقود ببلديات طرابلس الكبرى، أكدت خلاله شركة البريقة توفر الكميات المناسبة من الوقود بمستودعات الشركة عقب استعراض المشاكل التي تواجه شركات التوزيع.

وانتهى الاجتماع بتشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لتأمين إيصال الوقود بشكل سريع لمحطات التوزيع، على أن تكون في حالة انعقاد دائم لحين زوال أسباب تشكيلها.

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قناة 218 الليبية

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