وزارة الخارجية: على كافة السفارات والبعثات بالخارج عدم التعامل مع حكومة الدبيبة

طالبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية من كافة السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج عدم التعامل مع حكومة الوحدة.

وفي كتاب وجهه وزير الخارجية حافظ قدور للقائمين على البعثات الدبلوماسية بالخارج أكد فيه على عدم التعامل مع أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة عبد الحميد الدبيبة والتعامل فقط مع الحكومة الليبية؛ كونها الممثل الشرعي والوحيد مشيرًا إلى أن السفراء ورؤساء البعثات والقناصل العاملون والقائمون بالأعمال سيتحملون المسؤولية القانونية إزاء مخالفة هذه التعليمات.