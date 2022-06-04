مجلس النواب يدعو “الكبير والحبري وشكشك وصنع الله والشنطي” إلى اجتماع في سرت

دعا مجلس النواب، اليوم السبت، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ومجلسي إدارتي مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد ووزير التخطيط والمالية في الحكومة المكلفة من البرلمان، إلى حضور اجتماع مقرر عقده ظهر الثلاثاء المقبل بمدينة سرت.

وأوضح بيان نشره المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق عبر “فيسبوك” أن الاجتماع سيخصص لمناقشة ما خلص إليه الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء الماضي بمقر مجلس النواب بمدينة سرت، وما ورد بكلمة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

يشار إلى أن كلا من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية تغيبا عن عن الاجتماع الدي دعا إليه عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في سرت الثلاثاء الماضي، فيما قدم مصطفى صنع الله اعتذاره لرئيس مجلس النواب وكلف بدلا منه 3 مدراء لشركات نفطية.