باشاغا: لا يمكن لشخص أو فئة أو عائلة أن تختزل مصراتة أو تعزلها عن الإجماع الوطني

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قال، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم السبت، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، إنه لا يمكن لشخص أو فئة أو عائلة أن تختزل مدينة بحجم مصراتة أو تعزلها عن الإجماع الوطني.

وقال باشاغا، في تغريدة بشأن لقائه اليوم في سرت، بقيادات عسكرية واجتماعية وشخصيات أكاديمية من مصراتة، في الملتقى الذي نظمته الحكومة الليبية، إن “مصراتة كانت ولا زالت وستكون صمام الأمان لوحدة ليبيا وقيام دولتها”.

1/3 تشرفت اليوم بزيارة قيادات عسكرية واجتماعية وشخصيات أكاديمية من مدينتي الحبيبة مصراتة. رأيت فيهم الأمل في بناء وطن واحد وسمعت منهم خطاباً وطنياً يُبنى عليه لإقامة دولة يسودها الحب والاخاء والسلام. pic.twitter.com/X6QmsORtfK — فتحي باشاغا Fathi Bashagha (@fathi_bashagha) June 4, 2022

وأضاف، “تشرفت اليوم بزيارة قيادات عسكرية واجتماعية وشخصيات أكاديمية من مدينتي الحبيبة مصراتة”. وأضاف: “رأيت فيهم الأمل في بناء وطن واحد وسمعت منهم خطاباً وطنياً يُبنى عليه لإقامة دولة يسودها الحب والاخاء والسلام”.

وجدد باشاغا، التأكيد على أن الحكومة الليبية للجميع وبالجميع وتمد أيديها للجميع لبناء دولة قائمة على العدل والإنصاف والمساواة.

وقال: “ننبذ الكراهية والعنف ونسعى لترسيخ مفاهيم المصالحة والسلام وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد”.