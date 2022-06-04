لجنة برلمانية تدعو المؤسسات السيادية لاجتماع في سرت الثلاثاء المقبل

دعا رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة مخرجات اجتماع سرت زايد عطية، رؤساء المؤسسات الرقابية والسيادية لحضور اجتماع تقرر عقده الثلاثاء في مدينة سرت.

وأوضح عطية أن الاجتماع المزمع الذي دعي له أيضاً وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، سيناقش ما خلص له الاجتماع الذي عقد في مايو الماضي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وكان عقيلة صالح قد دعا في الاجتماع المذكور لقصر التعامل مع المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، مشدداً على شرعية الحكومة الليبية التي دعا المصرف المركزي لتمويل موازنتها المقترحة.

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